Трамп решил судиться с Facebook и Twitter из-за блокировки страниц

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подает иск в суд против компаний-гигантов Google, Facebook, Twitter. Коллективный иск касается блокировки страниц эксглавы в платформах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

Во время сегодняшнего выступления в городе Бедминстер, Дональд Трамп заявил о намерении подать коллективный иск против технологических гигантов и их глав.

"Сегодня вместе с America First Policy Institute я подаю большой коллективный иск против технологических гигантов, включая Facebook, Google и Twitter, а также их генеральных директоров", - заявил бывший президент США.

Стоит отметить, что речь идет именно о блокировке официальных страниц Дональда Трампа в Twitter и Facebook.

Напомним, что компании гиганты заблокировали учетные записи экспрезидента после осады Капитолия, обвиняя последнего в подстрекательстве своих сторонников к насилию.