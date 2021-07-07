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Трамп решил судиться с Facebook и Twitter из-за блокировки страниц

Новина українською →
США , Среда 07 июля 2021 18:51
Трамп решил судиться с Facebook и Twitter из-за блокировки страниц Фото: Дональд Трамп будет судиться с Facebook и Twitter (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подает иск в суд против компаний-гигантов Google, Facebook, Twitter. Коллективный иск касается блокировки страниц эксглавы в платформах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Во время сегодняшнего выступления в городе Бедминстер, Дональд Трамп заявил о намерении подать коллективный иск против технологических гигантов и их глав.

"Сегодня вместе с America First Policy Institute я подаю большой коллективный иск против технологических гигантов, включая Facebook, Google и Twitter, а также их генеральных директоров", - заявил бывший президент США.

Стоит отметить, что речь идет именно о блокировке официальных страниц Дональда Трампа в Twitter и Facebook.

Напомним, что компании гиганты заблокировали учетные записи экспрезидента после осады Капитолия, обвиняя последнего в подстрекательстве своих сторонников к насилию.

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