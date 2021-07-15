В Twitter уберут исчезающие посты
В соцсети Twitter исчезнет возможность делать посты, которые исчезают через 24 часа. Обновление вступит в силу с 3 августа.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальный блог соцсети.
Временные твиты назывались Fleets.
"Мы не увидели роста пользователей, присоединяющихся к Fleets, как мы надеялись. Из-за этого 3 августа функция Fleets больше не будет доступна в Twitter",- отмечается в сообщении.
Разработчики выяснили, что Fleets в основном использовали те, кто уже вел аккаунт в Twitter раньше.
Администрация пообещала, что придумает другие обновления, чтобы вовлечь в использование соцсети как можно больше пользователей.
"Мы развиваем Twitter и пробуем более масштабные и смелые вещи <...>. Некоторые из этих обновлений, например Fleets, являются спекулятивными и не сработают. Мы будем строги, оценим, что работает, и будем знать, как двигаться дальше, и на чем сосредоточиться", -говорится в сообщении.
Напомним, бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подает иск в суд против компаний-гигантов Google, Facebook, Twitter. Коллективный иск касается блокировки страниц эксглавы в платформах.