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В Twitter уберут исчезающие посты

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Четверг 15 июля 2021 06:44
В Twitter уберут исчезающие посты Фото: Разработчики сказали, что это не принесло ожидаемого эффекта(pexels@brettjordan)
Автор: Даша Харченко

В соцсети Twitter исчезнет возможность делать посты, которые исчезают через 24 часа. Обновление вступит в силу с 3 августа.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальный блог соцсети.

Временные твиты назывались Fleets.

"Мы не увидели роста пользователей, присоединяющихся к Fleets, как мы надеялись. Из-за этого 3 августа функция Fleets больше не будет доступна в Twitter",- отмечается в сообщении.

Разработчики выяснили, что Fleets в основном использовали те, кто уже вел аккаунт в Twitter раньше.

Администрация пообещала, что придумает другие обновления, чтобы вовлечь в использование соцсети как можно больше пользователей.

"Мы развиваем Twitter и пробуем более масштабные и смелые вещи <...>. Некоторые из этих обновлений, например Fleets, являются спекулятивными и не сработают. Мы будем строги, оценим, что работает, и будем знать, как двигаться дальше, и на чем сосредоточиться", -говорится в сообщении.

Напомним, бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подает иск в суд против компаний-гигантов Google, Facebook, Twitter. Коллективный иск касается блокировки страниц эксглавы в платформах.

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