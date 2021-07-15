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У Twitter приберуть пости, які зникають

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Четвер 15 липня 2021 06:44
У Twitter приберуть пости, які зникають Фото: Розробники сказали, що це не принесло очікуваного ефекту (pexels @ brettjordan)
Автор: Даша Харченко

У соцмережі Twitter зникне можливість робити пости, які зникають через 24 години. Оновлення набуде чинності з 3 серпня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційний блог соцмережі.

Тимчасові твіти називалися Fleets.

"Ми не бачили зростання користувачів, які приєднуються до Fleets, як ми сподівалися. Через це 3 серпня функція Fleets більше не буде доступна в Twitter",- наголошується в повідомленні.

Розробники з'ясували, що Fleets в основному використовували ті, хто вже вів аккаунт в Twitter раніше.

Адміністрація пообіцяла, що придумає інші оновлення, щоб залучити у використання соцмережі якомога більше користувачів.

"Ми розвиваємо Twitter і пробуємо більш масштабні і сміливі речі <...>. Деякі з цих оновлень, наприклад Fleets, є спекулятивними і не спрацюють. Ми будемо суворі, оцінимо, що працює, і будемо знати, як рухатися далі, і на чому зосередитися",- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп подає позов до суду проти компаній-гігантів Google, Facebook, Twitter. Колективний позов стосується блокування сторінок ексглави в платформах.

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