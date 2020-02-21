Twitter тестує нові функції щодо боротьби з “фейками”

Ілюстративне фото (flickr.com Tom Raftery)

Функція дозволить перевіреним людям коригувати інформацію або позначати її як неправдиву

Соціальна мережа Twitter експериментує з функціями, що уможливлять позначати неправдиву інформацію або "фейки" під твітом користувачам. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на NBC News.

Зазначається, що така функція є однією з багатьох, що нині проходять етап тестування.

"Twitter тестує маркування світлим кольором публікацій політиків та інших публічних осіб з брехнею або неправдивою інформацією одразу під постом", - йдеться у повідомленні.

Також ця фунція допоможе журналістам або людям, які займаються “фактчеком” позначати кольором інформацію у твіті, яка є неправдивою або маніпулятивною.

Тобто функція дозволить перевіреним людям коригувати інформацію.

Наразі Twitter не повідомляє дату випуску нових функцій щодо боротьби з дезінформацією.

Нагадаємо, Twitter буде позначати та видаляти фейкові пости з 5 березня 2020 року. Соцмережа почне залишати спеціальну відмітку мультимедіа, у разі якщо вони створені для маніпулювання людьми, а також будуть перевіряти текст, який буде супроводжувати даний файл і профіль, що його опублікував.

Як повідомляло РБК-Україна, раніше Twitter заборонив публікацію "гіфок". Таке рішення було прийнято після того, як на обліковий запис Epilepsy Foundation була здійснена атака за допомогою анімованих зображень, які могли викликати напади епілепсії у чутливих людей.