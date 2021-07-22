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Twitter тестирует новую функцию. Теперь комментариям можно ставить дизлайки

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Четверг 22 июля 2021 15:09
Twitter тестирует новую функцию. Теперь комментариям можно ставить дизлайки Фото: Twitter тестирует новую функцию (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Социальная сеть Twitter запустила новую функцию. Теперь пользователи смогут оценивать комментарии к сообщениям в рамках исследования того, какие ответы считаются уместными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Support.

Нововведение пока доступно на оперативной системе iOS.

"Некоторые из вас на iOS могут увидеть разные варианты повышения или понижения голосов за ответы. Мы тестируем это, чтобы понять, какие типы ответов вы считаете важными в беседе, чтобы мы могли работать над тем, как показать больше таких ответов", - говорится в сообщении.

При этом в компании отметили, что ответила "против" не будут видеть другие пользователи. Однако в то же время ответы "за" будут показываться пользователям как лайки.

В рамках этого теста разработчики рассчитывают выяснить предпочтительные типы ответов при общении для дальнейшего развития возможностей соцсети.

Также в компании не сообщили, планирует ли Twitter добавлять кнопки "за" и "против" как постоянную функцию.

Twitter тестирует новую функцию. Теперь комментариям можно ставить дизлайки

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