Twitter скрыл пост Трампа о ситуации в Миннеаполисе

Пост президента США Дональда Трампа в Twitter скрыли. В его сообщении о ситуации в Миннеаполисе нашли героизацию насилия.

Соответствующий пост опубликован на странице президента в Twitter.

Трамп написал, что когда начинается мародерство, начинается стрельба, комментируя убийство Джорджа Флойда.

"Эти бандиты бесчестят память Джорджа Флойда, и я этого не допущу. Поговорил с губернатором Тимом Вальцем и сказал ему, что военные с ним все время. Любые сложности, и мы возьмем на себя управление, но, когда начинается мародерство, начинается стрельба. Спасибо!", - написал Трамп в этом посту.

Напомним, ранее несколько постов Трампа о демократах были помечены специальным значком, который предупреждал читателей, что содержащаяся в них информация может быть недостоверной и требует дополнительной проверки. После этого президент пригрозил жестким регулированием соцсетей в США и даже закрыть компанию Twitter.

Отметим, 28 мая Трамп подписал указ о регулировании работы социальных сетей.

После этого, Twitter отреагировал на указ Трампа о соцсетях, назвав его реакционным и политизированным.