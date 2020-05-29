Twitter скрыл пост Трампа о ситуации в Миннеаполисе

Трамп написал, что когда начинается мародерство, начинается стрельба
Пост президента США Дональда Трампа в Twitter скрыли. В его сообщении о ситуации в Миннеаполисе нашли героизацию насилия.
Соответствующий пост опубликован на странице президента в Twitter.
Трамп написал, что когда начинается мародерство, начинается стрельба, комментируя убийство Джорджа Флойда.
"Эти бандиты бесчестят память Джорджа Флойда, и я этого не допущу. Поговорил с губернатором Тимом Вальцем и сказал ему, что военные с ним все время. Любые сложности, и мы возьмем на себя управление, но, когда начинается мародерство, начинается стрельба. Спасибо!", - написал Трамп в этом посту.
Напомним, ранее несколько постов Трампа о демократах были помечены специальным значком, который предупреждал читателей, что содержащаяся в них информация может быть недостоверной и требует дополнительной проверки. После этого президент пригрозил жестким регулированием соцсетей в США и даже закрыть компанию Twitter.
Отметим, 28 мая Трамп подписал указ о регулировании работы социальных сетей.
После этого, Twitter отреагировал на указ Трампа о соцсетях, назвав его реакционным и политизированным.
Автор: Анастасия Рокитна