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Twitter розкриє секрет рекомендації твітів, - Маск

Фото: Twitter опублікує код для рекомендації твітів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Компанія Twitter 31 березня опублікує весь вихідний код, який використовується у соціальній мережі для рекомендацій твітів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Ілона Маска.

"Twitter відкриє весь код, який використовується для рекомендацій твітів, 31 березня", – написав Маск.

За його словами, алгоритм Twitter надто складний і не до кінця зрозумілий зсередини. Він додав, що забезпечення прозорості коду спочатку буде неймовірно незручним, але це має призвести до швидкого покращення якості рекомендацій.

"Люди постійно виявляють багато дурниць серед контенту, що рекомендується. Ми розробляємо спрощений підхід, щоб обслуговувати більш привабливі твіти, але це ще не завершена робота", – зазначив Маск.

Нагадаємо, нещодавно було звільнено близько 200 співробітників Twitter або близько 10% від тих майже двох тисяч працівників, які ще залишилися працювати в компанії.

Також раніше ми писали, що витрати на рекламу у Twitter Inc у грудні 2022 року скоротилися на 71% , оскільки провідні рекламодавці скоротили свої витрати у соціальній мережі після приходу керівництва Ілона Маска.

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