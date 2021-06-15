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Twitter разрешит пользователям блокировать упоминания о себе

Автор: РБК-Украина

Социальная сеть и сервис микроблогов Twitter разрешит пользователям блокировать упоминания о себе в постах. Или же настраивать, кто именно может тегнуть их.

Об этом сообщил дизайнер продуктов компании Доминик Камоцци, передает профильный портал engadget.com.

По его словам, Twitter даст возможность пользователям блокировать упоминания о себе в твитах, а также контролировать, кто именно может ставить теги с именем пользователя. Похожая функция уже реализована в Facebook.

Предполагается, что эта опция позволит избежать нежелательного внимания к пользователям, поскольку такие случаи часто заканчиваются онлайн-травлей. Одним из вариантов может быть рассылка сообщений пользователю, если его слишком часто стали тегать в других постах. Получив такое сообщение, он сможет выбрать в настройках, кто конкретно может его тегать или вообще заблокировать такую возможность.

Напомним, ранее сообщалось, что Twitter начал тестировать платную подписку, которая отличается от бесплатной версии социальной сети дополнительными функциями.

До этого стало известно, что основатель Twitter продал первую публикацию в социальной сети за 2,9 млн долларов.

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