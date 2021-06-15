Социальная сеть и сервис микроблогов Twitter разрешит пользователям блокировать упоминания о себе в постах. Или же настраивать, кто именно может тегнуть их.

По его словам, Twitter даст возможность пользователям блокировать упоминания о себе в твитах, а также контролировать, кто именно может ставить теги с именем пользователя. Похожая функция уже реализована в Facebook.

Предполагается, что эта опция позволит избежать нежелательного внимания к пользователям, поскольку такие случаи часто заканчиваются онлайн-травлей. Одним из вариантов может быть рассылка сообщений пользователю, если его слишком часто стали тегать в других постах. Получив такое сообщение, он сможет выбрать в настройках, кто конкретно может его тегать или вообще заблокировать такую возможность.