Twitter разрешил своим сотрудникам бесконечно работать удаленно

Иллюстративное фото (flickr.com Tom Raftery)

При этом обслуживание серверов по-прежнему требует участия сотрудников

Во вторник, 12 мая, Twitter стал первой крупной технологической компанией, позволившей своим сотрудникам бесконечно работать удаленно. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство BuzzFeed.

Генеральный директор Twitter Джек Дорси отправил электронное письмо сотрудникам, сообщив, что им разрешено постоянно работать из дома, даже после того, как пандемия коронавируса пройдет. Некоторые задания, требующие физического присутствия, такие как обслуживание серверов, по-прежнему требуют участия сотрудников.

"Мы очень вдумчиво подходили к этому до тех пор, пока не стали одной из первых компаний, которые перешли на модель работы на дому. Мы будем продолжать ставить безопасность наших людей и сообществ на первое место", - сказал Дорси.

Также компания сообщила, что до сентября не будет деловых поездок, за очень немногими исключениями, и не будет никаких мероприятий до конца 2020 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Twitter будет ставить метки на записи с ложными данными по коронавирусу. Некоторые записи будут удалять. Также компания экспериментирует с функциями, что позволят обозначать ложную информацию или "фейки" под твитом пользователей.

Также РБК-Украина писало, что технологический гигант Amazon продлил удаленный режим работы до октября. При этом часть сотрудников компании работают из дома с марта.