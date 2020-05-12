ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Twitter разрешил своим сотрудникам бесконечно работать удаленно

Новости » Hi-tech     12.05.2020 - 22:24
Twitter разрешил своим сотрудникам бесконечно работать удаленно
Иллюстративное фото (flickr.com Tom Raftery)

При этом обслуживание серверов по-прежнему требует участия сотрудников

Во вторник, 12 мая, Twitter стал первой крупной технологической компанией, позволившей своим сотрудникам бесконечно работать удаленно. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство BuzzFeed.

Генеральный директор Twitter Джек Дорси отправил электронное письмо сотрудникам, сообщив, что им разрешено постоянно работать из дома, даже после того, как пандемия коронавируса пройдет. Некоторые задания, требующие физического присутствия, такие как обслуживание серверов, по-прежнему требуют участия сотрудников.

"Мы очень вдумчиво подходили к этому до тех пор, пока не стали одной из первых компаний, которые перешли на модель работы на дому. Мы будем продолжать ставить безопасность наших людей и сообществ на первое место", - сказал Дорси.

Также компания сообщила, что до сентября не будет деловых поездок, за очень немногими исключениями, и не будет никаких мероприятий до конца 2020 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Twitter будет ставить метки на записи с ложными данными по коронавирусу. Некоторые записи будут удалять. Также компания экспериментирует с функциями, что позволят обозначать ложную информацию или "фейки" под твитом пользователей.

Также РБК-Украина писало, что технологический гигант Amazon продлил удаленный режим работы до октября. При этом часть сотрудников компании работают из дома с марта.

Теги Новости Украины Twitter
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь