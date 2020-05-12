Twitter дозволив своїм співробітникам нескінченно працювати віддалено

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При цьому обслуговування серверів, як і раніше, вимагає участі співробітників

У вівторок, 12 травня, Twitter став першою великою технологічною компанією, яка дозволила своїм співробітникам нескінченно працювати віддалено. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство BuzzFeed.

Генеральний директор Twitter Джек Дорсі відправив електронний лист співробітникам, повідомивши, що їм дозволено постійно працювати з дому, навіть після того, як пандемія коронавірусу пройде. Деякі завдання, що вимагають фізичної присутності, такі як обслуговування серверів, як і раніше, вимагають участі співробітників.

"Ми дуже ретельно підходили до цього до тих пір, поки не стали однією з перших компаній, які перейшли на модель роботи дома. Ми будемо продовжувати ставити безпеку наших людей і спільнот на перше місце", - сказав Дорсі.

Також компанія повідомила, що до вересня не буде ділових поїздок, за дуже небагатьма винятками, і не буде ніяких заходів до кінця 2020 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Twitter буде ставити мітки на записи з неправдивими даними щодо коронавірусу. Деякі записи будуть видаляти. Також компанія експериментує з функціями, що дозволять позначати неправдиву інформацію або "фейки" під твітом користувачів.

Також РБК-Україна писало, що технологічний гігант Amazon продовжив віддалений режим роботи до жовтня. При цьому частина співробітників компанії працюють з дому з березня.