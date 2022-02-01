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Twitter против Германии. Соцсеть отказывается передавать информацию о пользователях

Автор: Сергей Пышкин

Социальная сеть Twitter оспорила в суде требование Германии о передаче конфиденциальных данных пользователей полиции. Новый закон страны обязывает удалять незаконный контент и делиться данными людей, которые подозреваются в уголовных преступлениях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNA.

Новый закон Германии вступил в силу уже первого февраля.

Согласно с иском в административный суд Кельна, компания решила оспорить расширения правил Германии по борьбе с якобы разжиганием ненависти в сети. Также Twitter будет передавать личные данные правоохранителям только тогда, когда совершение преступления будет доказано.

Аналогичные иски подавали и Facebook и Google еще летом 2021 года.

"Мы обеспокоены тем, что закон предусматривает серьезное посягательство на основные права граждан. В частности, мы обеспокоены тем, что обязательства активно делиться данными о пользователях с правоохранительными органами заставляет частные компании принимать на себя роль прокуроров, сообщая правоохранителям личные данные клиентов даже при отсутствии противоправных действий", - отметил представитель Twitter.

Что известно о скандальном законе Германии?

Он был принят еще в 2018 году якобы для борьбы с разжиганием ненависти. Согласно закону, социальные платформы, например, YouTube, Facebook и Twitter несут ответственность за удаление соответствующего контента. Также документ требует от компаний регулярно делиться отчетами о его соблюдении.

В мае правительство Германии расширило применение закона. Согласно новому регламенту, передача личных данных пользователей якобы будет помогать правоохранителям эффективнее бороться с правым экстремизмом.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как в Нигерии вернули работу Twitter после семимесячной блокировки. Между правительством и компанией возник конфликт из-за отказа социальной сети соблюдать местные законы.

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