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В Нигерии после семимесячной блокировки заработал Twitter

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Нигерия, Четверг 13 января 2022 01:24
В Нигерии после семимесячной блокировки заработал Twitter Фото: в Нигерии заработал Twitter (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Правительство Нигерии объявило об отмене блокировки Twitter. Соцсеть не работала в стране семь месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

По словам главы Национального агентства по развитию информационных технологий Кашифу Инува Абдуллахи, президент страны одобрил возобновление работы Twitter 12 января.

"Президент Мухаммаду Бухари одобрил отмену приостановки работы Twitter в Нигерии с полуночи сегодняшнего дня", - говорится в сообщении.

Власти Нигерии заявляют, что после нескольких месяцев переговоров Twitter принял "все условия, установленные федеральным правительством", в частности, в отношении налогообложения и управления контентом, который не соблюдает законы Нигерии.

Напомним, что власти Нигерии решили приостановить работу Twitter на неопределенный срок. Причиной блокировки назвали деятельность соцсети, направленную против правительства.

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