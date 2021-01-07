Twitter пригрозил навсегда заблокировать аккаунт Трампа

Соцсеть Twitter заморозила аккаунт действующего президента США Дональда Трампа на 12 часов. Аккаунт останется заморожен, если президент не удалит три твита.

Об этом сообщили на странице Twitter Safety.

Если нарушения продолжатся, аккаунт Трампа заблокируют навсегда.

"В результате беспрецедентной и продолжающейся насильственной ситуации в Вашингтоне, округ Колумбия, мы потребовали удалить три твита @realDonaldTrump , опубликованных ранее сегодня, в связи с неоднократными и серьезными нарушениями нашей политики гражданской целостности", - говориться в сообщении.

Перед этим соцсеть Facebook и видео-платформа YouTube удалили видеообращение президента США Дональда Трампа. В нем он в очередной раз заявил об украденных выборах. Позже видеообращение Трампа было удалено и с его страницы в Twitter. Также соцсеть удалила и последний его текстовый твит после этого видео. В своем видеообращении Трамп призвал своих сторонников в Вашингтоне оставить Капитолий. При этом он в очередной раз заявил, что президентские выборы в США были сфальсифицированы.

Сегодня протестующие сорвали заседание обеих палат Конгресса, которые должны официально утвердить победу Джо Байдена на выборах президента США.