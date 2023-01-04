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Twitter повертає заборонену раніше політичну рекламу

Фото: Twitter повертає заборонену раніше політичну рекламу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Соцмережа Twitter, яку купив Ілон Маск, заявила, що почне дозволяти заборонену з 2019 року політичну рекламу, щоб "сприяти публічній дискусії на важливі теми".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NYT.

У 2019 році у Twitter заборонили політичну рекламу після того, як разом з іншими соціальними платформами, як-от Facebook, вони зіткнулися із критикою через поширення дезінформації про вибори.

"Ми віримо, що реклама, заснована на цілях, може сприяти громадській дискусії на важливі теми. Сьогодні ми пом’якшуємо нашу рекламну політику. Ми також плануємо розширити дозволену політичну рекламу найближчими тижнями", - заявила компанія через обліковий запис Twitter Safety.

Нагадаємо, Ілон Маск знову потрапив у скандал, цього разу через не сплачену оренду офісів Twitter.

Раніше ми писали, чому Ілон Маск протягом останніх місяців втратив понад 200 мільярдів доларів.

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