Twitter возвращает запрещенную ранее политическую рекламу

Соцсеть Twitter, которую приобрел Илон Маск, заявила, что начнет разрешать запрещенную с 2019 года политическую рекламу, чтобы "способствовать публичной дискуссии по важным темам".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NYT .

В 2019 году в Twitter запретили политическую рекламу после того, как вместе с другими социальными платформами, например Facebook, они столкнулись с критикой из-за распространения дезинформации о выборах.

"Мы верим, что реклама, основанная на целях, может способствовать общественной дискуссии на важные темы. Сегодня мы смягчаем нашу рекламную политику. Мы также планируем расширить разрешенную политическую рекламу в ближайшие недели", - заявила компания через аккаунт Twitter Safety.