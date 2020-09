Twitter пометил запись Трампа как нарушающую правила соцсети

Twitter отметил предупреждениями сообщение президента США Дональда Трампа с обращением к избирателям штата Северная Каролина. Предупреждение говорит о том, что сообщение нарушило правила соцсети, касающиеся выборов.

Соответствующая отметка появилась рядом с записью, размещенной в аккаунте американского лидера.

Трамп в своем сообщении призвал избирателей из Северной Каролины заранее проголосовать по почте. Затем, когда откроются участки, нужно пойти и проверить, засчитан ли голос, и если нет, то проголосовать там.

Тем не менее Twitter сохранил доступ к записи, так как она может представлять общественный интерес. При этом операции с твитом ограничены: нельзя лайкнуть сообщение, ответить на него или ретвитнуть без собственного комментария.

NORTH CAROLINA: To make sure your Ballot COUNTS, sign & send it in EARLY. When Polls open, go to your Polling Place to see if it was COUNTED. IF NOT, VOTE! Your signed Ballot will not count because your vote has been posted. Don’t let them illegally take your vote away from you!