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Twitter пометил запись Трампа как нарушающую правила соцсети

Вашингтон, Суббота 12 сентября 2020 23:58
Twitter пометил запись Трампа как нарушающую правила соцсети
Фото: Дональд Трамп (facebook.com-POTUS)
Автор: Артур Родивилов

Twitter отметил предупреждениями сообщение президента США Дональда Трампа с обращением к избирателям штата Северная Каролина. Предупреждение говорит о том, что сообщение нарушило правила соцсети, касающиеся выборов.

Соответствующая отметка появилась рядом с записью, размещенной в аккаунте американского лидера.

Трамп в своем сообщении призвал избирателей из Северной Каролины заранее проголосовать по почте. Затем, когда откроются участки, нужно пойти и проверить, засчитан ли голос, и если нет, то проголосовать там.

Тем не менее Twitter сохранил доступ к записи, так как она может представлять общественный интерес. При этом операции с твитом ограничены: нельзя лайкнуть сообщение, ответить на него или ретвитнуть без собственного комментария.

Напомним, ранее Twitter отметил сообщение Трампа как нарушающее требования социальной сети - рядом с твитом появилась отметка о том, что публикация о голосовании с использованием почтовых ящиков "вводит людей в заблуждение".

Также Twitter пометил два сообщения президента США Дональда Трампа как нарушающие правила соцсети о гражданской ответственности и в сфере избирательного права.

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