Twitter позначив запис Трампа як такий, що порушує правила соцмережі

Twitter позначив попередженнями повідомлення президента США Дональда Трампа зі зверненням до виборців штату Північна Кароліна. Попередження говорить про те, що повідомлення порушило правила соцмережі, що стосуються виборів.

Відповідна відмітка з'явилася поруч із записом, розміщеного в акаунті американського лідера.

Трамп у своєму повідомленні закликав виборців з Північної Кароліни заздалегідь проголосувати поштою. Потім, коли відкриються дільниці, потрібно піти і перевірити, чи зарахований голос, і якщо ні, то проголосувати там.

Проте Twitter зберіг доступ до запису, бо він може представляти суспільний інтерес. При цьому операції з твітом обмежені: не можна лайкнути повідомлення, відповісти на нього або ретвітнути без власного коментаря.

NORTH CAROLINA: To make sure your Ballot COUNTS, sign & send it in EARLY. When Polls open, go to your Polling Place to see if it was COUNTED. IF NOT, VOTE! Your signed Ballot will not count because your vote has been posted. Don't let them illegally take your vote away from you!