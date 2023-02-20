Twitter почне стягувати плату за двофакторну автентифікацію: як цього уникнути

Користувачі, які використовують двофакторну автентифікацію, матимуть місяць (до 20 березня), щоб перевести свій обліковий запис на більш надійну програму автентифікації або фізичний ключ безпеки.

У компанії кажуть, що аутентифікація за допомогою номера телефону є найбільш популярною, але нею "зловживають зловмисники". Загалом саме три чверті користувачів використовують саме SMS як метод автентифікації.

"Попри історичну популярність двофакторної аутентифікації, на жаль, ми бачили, як вона на основі номера телефону використовувалася - і зловживалася - поганими гравцями", - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що від сьогодні Twitter скасовує використання такого виду підтвердження особистості, якщо користувач не є передплатником Twitter Blue.

"Ми рекомендуємо передплатникам, які не є абонентами Twitter Blue, розглянути можливість використання замість цього додатка для аутентифікації або методу ключа безпеки. Ці методи вимагають фізичного володіння методом аутентифікації і є відмінним способом забезпечення безпеки вашого облікового запису", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Twitter втратив 70% реклами після покупки компанії Ілоном Маском.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.