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Twitter начнет взимать плату за двухфакторную аутентификацию: как этого избежать

Фото: Twitter начнет взимать плату за двухфакторную аутентификацию (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Социальная сеть Twitter начнет взимать плату за двухфакторную аутентификацию через SMS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Twitter.

У пользователей, которые используют двухфакторную аутентификацию, будет месяц (до 20 марта), чтобы перевести свою учетную запись на более надежную программу аутентификации или физический ключ безопасности.

В компании говорят, что аутентификация с помощью номера телефона наиболее популярна, но ею "злоупотребляют злоумышленники". В целом именно три четверти пользователей используют именно SMS как метод аутентификации.

"Несмотря на историческую популярность двухфакторной аутентификации, к сожалению, мы видели, как она на основе номера телефона использовался - и злоупотреблялся - плохими игроками", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что с сегодняшнего дня Twitter отменяет использование такого вида подтверждения личности, если пользователь не является подписчиком Twitter Blue.

"Мы рекомендуем подписчикам, не являющимся абонентами Twitter Blue, рассмотреть возможность использования вместо этого приложения для аутентификации или метода ключа безопасности. Эти методы требуют физического владения методом аутентификации и являются отличным способом обеспечения безопасности вашей учетной записи", - говорится в сообщении.

Напомним, Twitter потерял 70% рекламы после покупки компании Илоном Маском.

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