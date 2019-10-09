Twitter передал рекламодателям личную информацию пользователей

Руководство социальной сети Twitter заявило, что компания случайно передала личную информацию пользователей рекламодателям. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TechCrunch.

Как сообщается, Twitter использовал личные данные пользователей, которые были предоставлены для установления двухфакторной аутентификации.

"Twitter сообщил, что использовал телефонные номера и адреса электронной почты, предоставленные пользователями для установления двухфакторной аутентификации в своих учетных записях размещения таргетинговой рекламы", - говорится в сообщении.

Разработчики социальной сети заметили это с помощью списка пользователей для рассылки таргетированои рекламы. Данные об этих пользователей совпадали с данными о пользователях Twitter.

Сейчас руководство Twitter не может сообщить, на какое именно количество пользователей повлияет утечка данных.

Издание отмечает, что подобная ситуация произошла в 2018 году с социальной сетью Facebook. После этого Федеральная торговая комиссия оштрафовала компанию на 5 млрд долларов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что соцсеть Twitter удалила тысячи аккаунтов по всему миру. Причиной удаления аккаунтов в Twitter стало распространение фейковых новостей и пропаганды.

Кроме того, Twitter приостановила работу функции публикации сообщений с помощью СМС. Сообщается, что функция была временно приостановлена для защиты учетных записей пользователей.