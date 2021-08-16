Twitter в очередной раз меняет дизайн микроблогов: известна причина

Напомним, что Twitter обновила свой шрифт, чтобы избавиться от визуального беспорядка в микроблогах и улучшить внешний вид платформы.

В конце концов, многие люди пожаловались поддержке социальной сети на то, что им теперь приходится сильно напрягать глаза, чтобы продолжать читать. После ряда жалоб, пресс-служба Twitter заявила, что изменит контрастность всех кнопок в приложении, чтобы облегчить их восприятие глазами.

Уже на следующий день оказалось, что и новый шрифт Chirp проблемно работает на операционной системе Windows. Twitter добавила, что в ближайшее время исправит эту ошибку, однако в ответ получила критику относительно того, что пользователи желают самостоятельно выбирать шрифт.