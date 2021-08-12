Twitter обновила дизайн микроблогов

Социальная сеть Twitter заявила об обновлении дизайна микроблогов в браузере и приложениях для смартфонов. Компания поработала над новым шрифтом и контрастностью цветов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNET .

Новый шрифт получил название Chirp. Как отмечает компания, обновление дизайна помогло ей быть более уникальной и сосредоточенной на своих пользователях.

Благодаря повышению контрастности, видеоролики и фотографии в микроблогах начали выделяться больше. В частности, Twitter уменьшила серый фон и разделительные линии, чтобы облегчить чтение текста.

The Verge со своей стороны, добавляет, что пока новый дизайн получили не все пользователи, в связи с чем большинству придется немного подождать обновления.