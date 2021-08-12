Twitter оновила дизайн мікроблогів

Соціальна мережа Twitter заявила про оновлення дизайну мікроблогів у браузері й додатках для смартфонів. Компанія попрацювала над новим шрифтом й контрастністю кольорів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNET .

Новий шрифт отримав назву Chirp. Як відзначає компанія, оновлення дизайну допомогло їй бути більш унікальною й зосередженою на своїх користувачах.

Завдяки підвищенню контрастності, відеоролики й фотографії у мікроблогах почали виділятися більше. Зокрема, Twitter зменшила сірий фон та розділові лінії, аби полегшити читання тексту.

The Verge, зі свого боку, додає, що наразі новий дизайн отримали не усі користувачі, у зв’язку з чим більшості доведеться трохи почекати на оновлення.