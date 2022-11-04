Twitter невдовзі розпочне скорочення працівників: NYT назвала дату
Компанія Twitter до 09:00 години (за тихоокеанським часом) 4 листопада поінформує своїх співробітників про те, чи будуть вони звільнені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
Людям відправлять електронні листи з відповіддю.
"Для того, щоб направити Twitter на правильний шлях, ми пройдемо через складний процес скорочення нашої робочої сили", - зазначили у компанії.
Водночас там визнали, що такий крок вплине на деяких осіб, які зробили цінний внесок у Twitter. Проте, це необхідно для того, аби забезпечити успіх у просуванні компанії.
Інформація про масштаби скорочень не наводиться.
Нагадаємо, раніше американський винахідник Ілон Маск після придбання Twitter розпустив раду директорів. У такий спосіб він зміцнив свій контроль над компанією.