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Twitter вскоре приступит к сокращению работников: NYT назвала дату

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Пятница 04 ноября 2022 03:45
Twitter вскоре приступит к сокращению работников: NYT назвала дату Фото: Twitter начнет сокращение работников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Компания Twitter до 09:00 (по тихоокеанскому времени) 4 ноября проинформирует своих сотрудников о том, будут ли они уволены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Людям отправят электронные письма с ответом.

"Для того чтобы направить Twitter на правильный путь, мы пройдем через сложный процесс сокращения нашей рабочей силы", - отметили в компании.

В то же время там признали, что такой шаг повлияет на некоторых лиц, внесших ценный вклад в Twitter. Однако это необходимо для того, чтобы обеспечить успех в продвижении компании.

Информация о масштабах сокращений не приводится.

Напомним, ранее американский изобретатель Илон Маск после приобретения Twitter распустил совет директоров. Таким образом, он укрепил свой контроль над компанией.

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