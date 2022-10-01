ua ru
Сб, 01 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Twitter наглядно показал как будет работать функция редактирования сообщений

Новина українською →
Суббота 01 октября 2022 16:03
Twitter наглядно показал как будет работать функция редактирования сообщений Фото: Twitter наглядно показал, как будет работать функция редактирования сообщений (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Twitter наглядно показал как в будущем будет работать долгожданная для многих людей функция редактирования твиттера.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на сообщение Twitter.

"Здравствуйте, это тест, чтобы убедиться, что кнопка редактирования работает, мы сообщим вам, когда она станет доступна всем", - пишут разработчики.

Под сообщением можно просмотреть время последнего редактирования. Если нажать на него, появится возможность увидеть исходный текст. В отличие от классических редактирований в других сетях, Twitter позволит получить доступ к полной истории изменений.

В то же время после редактирования все лайки сбрасываются.

Twitter наглядно показал как будет работать функция редактирования сообщений

Фото: Twitter наглядно показал, как будет работать функция редактирования сообщений (twitter.com/TwitterBlue)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно, в рамках суда между миллиардером Илоном Маском и социальной сетью, более 98% акционеров Twitter поддержали предложение главы Tesla по приобретению Twitter за 44 млрд долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Twitter
NEWS
Освобождение Лимана за 72 часа и блокировка россиян на юге: карты боев на утро
Освобождение Лимана за 72 часа и блокировка россиян на юге: карты боев на утро
DAILY
Аннексия, мобилизация и ядерный шантаж. Что изменится в войне России и Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Аннексия, мобилизация и ядерный шантаж. Что изменится в войне России и Украины