UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Twitter намерен интегрировать биткойн в социальную сеть

Автор: РБК-Украина

Самая популярная криптовалюта биткойн будет интегрирована в социальную сеть Twitter. С ее помощью можно будет поддерживать авторов и оплачивать подписку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TechCrunch.

Сообщается, что основатель Twitter Джек Дорси пообещал, что биткойн будет интегрирован в существующие продукты и услуги социальной сети, включая платную подписку, коммерцию и возможность поддерживать авторов. По его мнению, именно биктойн является лучшим кандидатом на роль глобальной валюты интернета.

"В этом есть очевидная необходимость. Думаю, что открытый стандарт, который является родным для интернета - это правильный путь. Поэтому наше внимание в конечном итоге будет сосредоточено на биткоине", - отметил Дорси.

Читайте РБК-Украина в Google News
Twitterвалютабиткоин