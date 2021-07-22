Биткойн резко подорожал из-за планов Tesla возобновить прием криптовалюты

Производитель электромобилей Tesla, скорее всего, возобновит прием биткойнов в качестве оплаты. Перед этим компания проведет комплексную проверку количества возобновляемой энергии, используемой для добычи криптовалюты, сказал генеральный директор Илон Маск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters .

Биткойн вырос 22 июля на 8% до 32,160 тысяч долларов. Однако это в два раза меньше, чем максимум, достигнутый в апреле - свыше 64 тысяч долларов.

Комментарии Маска на конференции B Word последовали после того, как в мае Tesla заявила, что перестанет принимать биткойны для покупок автомобилей, менее чем через два месяца после того, как компания начала принимать крупнейшую в мире цифровую валюту для оплаты.

"Я хотел немного больше проявить должную осмотрительность, чтобы подтвердить, что процент использования возобновляемой энергии, скорее всего, составляет 50% или выше, и что существует тенденция к увеличению этого числа, и если это так, Tesla возобновит прием биткойнов", - сказал Маск.

"Скорее всего, ответ заключается в том, что Tesla возобновит прием биткойнов", - добавил он.

Использование биткойнов для покупки электромобилей Tesla высветило проблему между репутацией Маска как защитника окружающей среды и использованием его популярности и статуса одного из самых богатых людей в мире для поддержки криптовалют.

Некоторые инвесторы Tesla вместе с защитниками окружающей среды все более критически относятся к тому, как биткойны "добываются" с использованием огромного количества электроэнергии, вырабатываемой из ископаемого топлива.

Однако все больше майнеров цифровых валют предпринимают попытки использовать возобновляемые источники энергии для смягчения воздействия на окружающую среду.

"Миссия Tesla - ускорить появление устойчивой энергетики. Мы не можем быть компанией, которая не уделяет должного внимания использованию энергии биткойнами", - сказал Маск.

Маск добавил, что он лично владел биткойнами, эфириумом и догкойнами, помимо биткойнов, которыми владели Tesla и SpaceX.

"Я определенно не верю в завышение цены и продажу... Я бы хотел, чтобы биткойн преуспел", - сказал Маск.