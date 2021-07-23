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Twitter має намір інтегрувати біткойн в соціальну мережу

Автор: РБК-Україна

Найпопулярніша криптовалюта біткойн буде інтегрована в соціальну мережу Twitter. З її допомогою можна буде підтримувати авторів і оплачувати підписку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TechCrunch.

Як повідомляється, засновник Twitter Джек Дорсі пообіцяв, що біткойн буде інтегрований в існуючі продукти та послуги соціальної мережі, включаючи платну підписку, комерцію та можливість підтримувати авторів. На його думку, саме біктойн є найкращим кандидатом на роль глобальної валюти інтернету.

"В цьому є очевидна необхідність. Думаю, що відкритий стандарт, який є рідним для інтернету - це правильний шлях. Тому наша увага в кінцевому підсумку буде зосереджена на біткоїні", - зазначив Дорсі.

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