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Twitter начал маркировать аккаунты чиновников и государственных СМИ

США, Пятница 07 августа 2020 02:16
Twitter начал маркировать аккаунты чиновников и государственных СМИ
Фото: Twitter (twitter/ixbtcom)
Автор: Инна Собора

Изменения коснулись пяти стран

В Twitter появился специальный значок, которым маркируют аккаунты, которые ведут высокопоставленные чиновники, государственные органы, а также аккаунты государственных или связанных с государством СМИ, их главные редакторы и ключевые представители. Изменения коснулись США, Великобритании, Китая, России и Франции.

Об этом говорится в сообщении корпорации.

В компании отмечают, что эта мера необходима, чтобы пользователи могли принимать взвешенные решения. В дальнейшем список государств будет расширен, отметили в компании.

При этом в Twitter заявляют, что личные аккаунты глав государств и правительств не будут помечены, поскольку их владельцы широко известны.

РБК-Украина писало, что ранее Twitter заблокировал видеоролик президента США Дональда Трампа из-за нарушения авторских прав.

Также Twitter скрыл пост Трампа о ситуации в Миннеаполисе, поскольку увидел в публикации героизацию насилия.

Ранее Facebook удалил публикацию президента США Дональда Трампа, поскольку администраторы соцсети считают, что пост содержал дезинформацию о новой коронавирусной инфекции.

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