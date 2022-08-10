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Из-за Twitter. Маск продал акции Tesla почти на 7 млрд долларов

Фото: Илон Маск, основатель компаний "SpaceX" (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Главный исполнительный директор Tesla Илон Маск продал акции производителя электромобилей на сумму 6,9 млрд долларов. Эти средства могут быть использованы для финансирования потенциальной сделки с Twitter, если он проиграет судебное разбирательство с социальной медиа-платформой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Маска в Twitter.

"В случае (надеюсь, маловероятном), если Twitter заставит закрыть эту сделку и некоторые партнеры не придут, важно избежать экстренной продажи акций Tesla", - написал он.

В начале июля предприниматель разорвал заключенное 25 апреля соглашение о покупке Twitter за 44 млрд долларов.

Twitter подал в суд на Маска, чтобы заставить его завершить сделку, отклонив его заявление о том, что его ввели в заблуждение относительно количества спам-аккаунтов на платформе социальной сети, как угрызения совести покупателя на фоне резкого падения акций технологических компаний. Обе стороны приступят к судебному разбирательству 17 октября.

Напомним, Twitter обвиняет Илона Маска в многомиллионных потерях. Во втором квартале блог получил чистый убыток в размере 270 млн долларов.

Между тем Совет правления Twitter подал иск против Илона Маска, который отказался от сделки о покупке компании в размере 44 млрд долларов.

Через некоторое время Маск также подал встречный иск против компании, однако подробности на этот счет неизвестны.

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TwitterTeslaИлон Маск