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Twitter хочет купить Clubhouse за четыре миллиарда долларов

Автор: Артур Родивилов

Компания Twitter в последние месяцы вела переговоры о покупке социальной сети Clubhouse.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По данным источников, сделка оценивается в 4 млрд долларов. При этом в настоящее время переговоры приостановлены по неизвестной причине.

Представитель Twitter отказался от комментариев, в Clubhouse на данный момент на запрос агентства не ответили.

Ранее компании Twitter запустила бета-версию аудиоплатформы Spaces, которая, предположительно, должна стать конкурентом Clubhouse. На данный момент не все пользователи могут использовать плаформу для проведения открытых разговоров.

Clubhouse - социальная сеть, где пользователи общаются голосовыми сообщениями без возможности записи и дальнейшего распространения. Чтобы присоединиться к приложению, нужно получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.

Напомним, 6 марта Джек Дорси выставил на аукцион первую публикацию в истории социальной сети. Он продал первую публикацию в Twitter за 2,9 млн долларов.

Ранее сообщалось, что Twitter принял решение запустить собственный аналог Clubhouse. Однако эта соцсеть будет работать на Android.

Кроме того, в середине декабря прошлого года появилась информация, что социальная сеть Twitter будет удалять недостоверную информацию о вакцинах от коронавируса. В частности, будут удалять сообщения о вреде вакцины для здоровья.

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