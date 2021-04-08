Twitter хочет купить Clubhouse за четыре миллиарда долларов

Компания Twitter в последние месяцы вела переговоры о покупке социальной сети Clubhouse.
Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
По данным источников, сделка оценивается в 4 млрд долларов. При этом в настоящее время переговоры приостановлены по неизвестной причине.
Представитель Twitter отказался от комментариев, в Clubhouse на данный момент на запрос агентства не ответили.
Ранее компании Twitter запустила бета-версию аудиоплатформы Spaces, которая, предположительно, должна стать конкурентом Clubhouse. На данный момент не все пользователи могут использовать плаформу для проведения открытых разговоров.
Clubhouse - социальная сеть, где пользователи общаются голосовыми сообщениями без возможности записи и дальнейшего распространения. Чтобы присоединиться к приложению, нужно получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.
Напомним, 6 марта Джек Дорси выставил на аукцион первую публикацию в истории социальной сети. Он продал первую публикацию в Twitter за 2,9 млн долларов.
Ранее сообщалось, что Twitter принял решение запустить собственный аналог Clubhouse. Однако эта соцсеть будет работать на Android.
Кроме того, в середине декабря прошлого года появилась информация, что социальная сеть Twitter будет удалять недостоверную информацию о вакцинах от коронавируса. В частности, будут удалять сообщения о вреде вакцины для здоровья.