Twitter хоче купити Clubhouse за чотири мільярди доларів

Компанія Twitter в останні місяці вела переговори про купівлю соціальної мережі Clubhouse.
Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на інформовані джерела.
За даними джерел, операція оцінюється в 4 млрд доларів. При цьому в даний час переговори припинені з невідомої причини.
Представник Twitter відмовився від коментарів, в Clubhouse на даний момент на запит агентства не відповіли.
Раніше компанії Twitter запустила бета-версію аудиоплатформы Spaces, яка, імовірно, повинна стати конкурентом Clubhouse. На даний момент не всі користувачі можуть використовувати плаформу для проведення відкритих розмов.
Clubhouse - соціальна мережа, де користувачі спілкуються голосовими повідомленнями без можливості запису і подальшого розповсюдження. Щоб приєднатися до програми, потрібно отримати запрошення від вже зареєстрованого користувача.
Нагадаємо, 6 березня Джек Дорсі виставив на аукціон першу публікацію в історії соціальної мережі. Він продав першу публікацію у Twitter за 2,9 млн доларів.
Раніше повідомлялося, що Twitter прийняв рішення запустити власний аналог Clubhouse. Однак ця соцмережа буде працювати на Android.
Крім того, в середині грудня минулого року з'явилася інформація, що соціальна мережа Twitter буде видаляти недостовірну інформацію про вакцини від коронавіруса. Зокрема, будуть видаляти повідомлення про шкоду вакцини для здоров'я.