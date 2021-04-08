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Twitter хоче купити Clubhouse за чотири мільярди доларів

Автор: Артур Родивилов

Компанія Twitter в останні місяці вела переговори про купівлю соціальної мережі Clubhouse.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на інформовані джерела.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на інформовані джерела.

За даними джерел, операція оцінюється в 4 млрд доларів. При цьому в даний час переговори припинені з невідомої причини.

Представник Twitter відмовився від коментарів, в Clubhouse на даний момент на запит агентства не відповіли.

Раніше компанії Twitter запустила бета-версію аудиоплатформы Spaces, яка, імовірно, повинна стати конкурентом Clubhouse. На даний момент не всі користувачі можуть використовувати плаформу для проведення відкритих розмов.

Clubhouse - соціальна мережа, де користувачі спілкуються голосовими повідомленнями без можливості запису і подальшого розповсюдження. Щоб приєднатися до програми, потрібно отримати запрошення від вже зареєстрованого користувача.

Нагадаємо, 6 березня Джек Дорсі виставив на аукціон першу публікацію в історії соціальної мережі. Він продав першу публікацію у Twitter за 2,9 млн доларів.

Раніше повідомлялося, що Twitter прийняв рішення запустити власний аналог Clubhouse. Однак ця соцмережа буде працювати на Android.

Крім того, в середині грудня минулого року з'явилася інформація, що соціальна мережа Twitter буде видаляти недостовірну інформацію про вакцини від коронавіруса. Зокрема, будуть видаляти повідомлення про шкоду вакцини для здоров'я.

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