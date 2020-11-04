Twitter и Facebook заблокировали несколько новостных страниц из-за выборов в США

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Twitter и Facebook заблокировали некоторые учетные записи. Они распространяли дезинформацию о выборах в США.

Об этом пишет Reuters.

Сообщается, что заблокированные страницы были созданы недавно. Это были в основном правые новостные аккаунты, публикующие информацию о голосовании на выборах.

Twitter заявил, что аккаунты были заблокированы за нарушение политики в отношении "координации" путем публикации недопустимого контента.

У одной из заблокированных страниц, SVNewsAlerts, было более 78 тысяч подписчиков в Twitter. В аккаунте часто предупреждали о беспорядках, связанных с выборами, и освещались проблемы с безопасностью и надежностью голосования. В нем указывалось на мошеннические заявления о демократах и ​​обращалось внимание на митинги и выступления президента-республиканца Дональда Трампа.

Другие аккаунты, заблокированные Twitter, включали FJNewsReporter, Crisis_Intel и Faytuks.

Ранее сообщалось, что в ряде штатов США избиратели получают автоматизированные звонки с призывами оставаться дома в день выборов.

Напомним, что в США не зафиксировали свидетельств возможного вмешательства в голосованием на выборах президента со стороны иностранных государств.