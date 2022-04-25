Twitter может достичь соглашения с Илоном Маском уже в понедельник, - Bloomberg

Как отмечает представитель, Twitter работает над определением условий соглашения и может достичь соглашения с Илоном Маском уже в понедельник, если переговоры пройдут успешно.

Как известно, Маск подбирает партнеров для приобретения и продолжает общаться с потенциальными соинвесторами.

Обсуждение между основателем компании-миллиардера Tesla Inc. и управлением Twitter по покупке акций за 54,20 долл. акции Twitter подскочили на 6,2% на предрыночных торгах в США в понедельник, достигнув 51,98 долларов.

Twitter начал готовиться к потенциальной сделке после того, как Маск обнародовал план финансирования предложения, которое предусматривало поддержку Morgan Stanley и других учреждений. Ситуация меняется и переговоры могут затянуться дольше или разорваться.