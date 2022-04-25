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Twitter может достичь соглашения с Илоном Маском уже в понедельник, - Bloomberg

Фото: страница Илона Маска в Twitter (Getty Images)
Автор: RBC.UA

Twitter находится на заключительном этапе переговоров о продаже Илону Маску на сумму 43 миллиарда долларов. Это может считаться одним из крупнейших в мире выкупов компании, которая зарегистрирована на бирже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg News.

Как отмечает представитель, Twitter работает над определением условий соглашения и может достичь соглашения с Илоном Маском уже в понедельник, если переговоры пройдут успешно.

Как известно, Маск подбирает партнеров для приобретения и продолжает общаться с потенциальными соинвесторами.

Обсуждение между основателем компании-миллиардера Tesla Inc. и управлением Twitter по покупке акций за 54,20 долл. акции Twitter подскочили на 6,2% на предрыночных торгах в США в понедельник, достигнув 51,98 долларов.

Twitter начал готовиться к потенциальной сделке после того, как Маск обнародовал план финансирования предложения, которое предусматривало поддержку Morgan Stanley и других учреждений. Ситуация меняется и переговоры могут затянуться дольше или разорваться.

Напомним, что американский миллиардер Илон Маск готов приобрести 100% акций сервиса микроблогов Twitter. Он предлагает сделку за 43 млрд долларов.

Также мы сообщали, что совет директоров Twitter ввела ограничения на возможность скупки акций в значительных масштабах. Таким образом, миллиардеру Илону Маску фактически запретили нарастить долю выше 15%.

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