Twitter может достичь соглашения с Илоном Маском уже в понедельник, - Bloomberg

Twitter находится на заключительном этапе переговоров о продаже Илону Маску на сумму 43 миллиарда долларов. Это может считаться одним из крупнейших в мире выкупов компании, которая зарегистрирована на бирже.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg News.
Как отмечает представитель, Twitter работает над определением условий соглашения и может достичь соглашения с Илоном Маском уже в понедельник, если переговоры пройдут успешно.
Как известно, Маск подбирает партнеров для приобретения и продолжает общаться с потенциальными соинвесторами.
Обсуждение между основателем компании-миллиардера Tesla Inc. и управлением Twitter по покупке акций за 54,20 долл. акции Twitter подскочили на 6,2% на предрыночных торгах в США в понедельник, достигнув 51,98 долларов.
Twitter начал готовиться к потенциальной сделке после того, как Маск обнародовал план финансирования предложения, которое предусматривало поддержку Morgan Stanley и других учреждений. Ситуация меняется и переговоры могут затянуться дольше или разорваться.
Напомним, что американский миллиардер Илон Маск готов приобрести 100% акций сервиса микроблогов Twitter. Он предлагает сделку за 43 млрд долларов.
Также мы сообщали, что совет директоров Twitter ввела ограничения на возможность скупки акций в значительных масштабах. Таким образом, миллиардеру Илону Маску фактически запретили нарастить долю выше 15%.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.