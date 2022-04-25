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Twitter може досягнути угоди з Ілоном Маском вже в понеділок, - Bloomberg

Фото: сторінка Ілона Маска у Twitter (Getty Images)
Автор: RBC.UA

Twitter перебуває на завершальному етапі переговорів про продаж Ілону Маску на суму 43 мільярди доларів. Це може вважатися одним із найбільших у світі викупів компанії, яка зареєстрована на біржі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Bloomberg News.

Як зазначає представник, Twitter працює над визначенням умов угоди і може досягти угоди з Ілоном Маском вже в понеділок, якщо переговори пройдуть успішно.

Як відомо, Маск підбирає партнерів для придбання і продовжує спілкуватися з потенційними співінвесторами.

Обговорення між засновником компанії-мільярдера Tesla Inc. та управлінням Twitter щодо купівлі акцій за 54,20 дол. акції Twitter підскочили на 6,2% на передринкових торгах у США в понеділок, досягнувши 51,98 доларів.

Twitter почав готуватися до потенційної угоди після того, як Маск оприлюднив план фінансування пропозиції, яка передбачала підтримку Morgan Stanley та інших установ. Ситуація змінюється і переговори можуть затягнутися довше або розірватися.

Нагадаємо, що американський мільярдер Ілон Маск готовий придбати 100% акцій сервісу мікроблогів Twitter. Він пропонує угоду за 43 млрд доларів.

Також ми повідомляли, що рада директорів Twitter ввела обмеження на можливість скупки акцій в значних масштабах. Таким чином, мільярдеру Ілону Маску фактично заборонили наростити частку вище 15%.

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