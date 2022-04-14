ru ua
Чт, 14 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Маск подал заявку на покупку Twitter за 43 млрд долларов

Новина українською →
Вашингтон, Четверг 14 апреля 2022 13:50
Маск подал заявку на покупку Twitter за 43 млрд долларов Фото: американский миллиардер Илон Маск (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Американский миллиардер Илон Маск готов приобрести 100% акций сервиса микроблогов Twitter. Он предлагает сделку за 43 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Сообщается, что сегодня Маск подал заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США на выкуп всех акций Twitter. Он предлагает 54,2 доллара за акцию, что на 54% выше максимальной стоимости акций на закрытии торгов 28 января. Таким образом, сумма сделки может составить около 43 млрд долларов.

Также сообщается, что на этих новостях акции социальной сети взлетели на 18%. Отметим, в начале апреля Маск впервые сообщил, что его доля в Twitter составляет около 9%.

Аккаунт Маска в этой социальной сети имеет более 80 млн подписчиков. Ранее он рассказал об изменениях, которые хотел бы увидеть в Twitter, а компания предлагала ему место в совете директоров после того, как была обнародована информация о его доле. В частности, Маск предлагал превратить офис Twitter в Сан-Франциско в приют для бездомных.

Состояние миллиардера оценивается в около 260 млрд долларов.

Напомним, ранее Маск на фоне российского вторжения в Украину вызвал президента России Владимира Путина на бой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале https://t.me/RBC_ua_news.

Читайте РБК-Украина в Google News
Twitter Илон Маск
NEWS
50-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
50-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Победа, мир, эскалация. По каким сценариям может пойти война в Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Победа, мир, эскалация. По каким сценариям может пойти война в Украине