У Twitter додали нову галочку для офіційних осіб

Тепер підтверджені облікові записи, серед яких державні акаунти, комерційні компанії, ділові представництва, великі ЗМІ, видавці та деякі громадські діячі отримали мітку "офіційно".

Нова галочка в Twitter (скриншот)

Таким чином користувачі зможуть відрізнити облікові записи людей, які підписані на Twitter Blue (у них є блакитна галочка в профілі), від підтверджених облікових записів.

При цьому мітку "офіційно" неможливо буде придбати.