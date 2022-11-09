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В Twitter добавили новую галочку для официальных лиц

Фото: в Twitter добавили новую галочку для официальных лиц (pixabay.com)
Автор: Иван Носальский

В социальную сеть Twitter добавили еще одну отметку, которая верифицирует аккаунты официальных лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Twitter.

Теперь подтвержденные учетные записи, среди которых государственные аккаунты, коммерческие компании, деловые представительства, крупные СМИ, издатели и некоторые общественные деятели получили метку "официально".

Новая галочка в Twitter (скриншот)

Таким образом пользователи смогут отличить учетные записи людей, которые подписаны на Twitter Blue (у них присутствует голубая галочка в профиле), от подтвержденных аккаунтов.

При этом метку "официально" невозможно будет приобрести.

Напомним, о том, что Twitter вводит новую "официальную" отметку для некоторых аккаунтов стало известно сегодня, 9 ноября.

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