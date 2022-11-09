В Twitter добавили новую галочку для официальных лиц

Теперь подтвержденные учетные записи, среди которых государственные аккаунты, коммерческие компании, деловые представительства, крупные СМИ, издатели и некоторые общественные деятели получили метку "официально".

Новая галочка в Twitter (скриншот)

Таким образом пользователи смогут отличить учетные записи людей, которые подписаны на Twitter Blue (у них присутствует голубая галочка в профиле), от подтвержденных аккаунтов.

При этом метку "официально" невозможно будет приобрести.