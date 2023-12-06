"Творці справедливості". Зеленський, Залужний та Умєров привітали ЗСУ (відео)

Українці сьогодні, 6 грудня, відзначає День Збройних сил України. Президент Володимир Зеленський, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та міністр оборони Рустем Умєров привітали захисників та захисниць з професійним святом.

При підготовці матеріалу використовувалися джерела: Офіс президента, Facebook президента Володимира Зеленського, головнокомандувача Валерія Залужного та глави Міноборони Рустема Умєрова.

Зеленський: ЗСУ - творці справедливості

Президент записав привітання для військових з центру Києва, йдучи вулицями та вітаючись з пішоходами.

"І на вулиці трішки холодно, але тепло на душі. І слизько, але знаю: дійдемо. В усіх сенсах. Бо знаю, що йдемо насправді разом. Було важко, але ми вистояли. Зараз непросто, але ми рухаємося. Хоч би як було складно - дійдемо. До наших кордонів, до наших людей. До нашого миру. Миру справедливого. Миру вільного. Всупереч усьому. Разом із вами. І завдяки вам, нашому народу, нашим Збройним Силам України", - сказав глава держави.

Зеленський висловив вдячність нашим воїнам та закликав українців вшанувати пам'ять полеглих героїв.

Президент також жартівливо згадав про Святого Миколая, вітаючи українських захисників та захисниць.

"І пам’ятаймо: до тих, хто поводився добре, прийде Святий Миколай Чудотворець. До тих, хто поводився нікчемно, прийдуть ЗСУ. Творці справедливості", - додав Зеленський.

Залужний: Україна не здається лише завдяки ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ подякував усім солдатам, сержантам та офіцерам за боротьбу проти Росії

"Схиляю голову перед вашим подвигом! Перед кожним солдатом, сержантом і офіцером. Особливо перед тими, хто сьогодні у вогні боїв та під обстрілами, у холодних замерзлих окопах та руїнах міцно тримає оборону та нищить підступного ворога", - йдеться у зверненні Залужного.

Він наголосив, що Сили оборони стоять за майбутнє українських дітей, тому "боряться, не маючи права на поразку".

"Гордий за кожного, хто сьогодні перебуває в лавах Збройних Сил України. Україна не здається - завдяки вам. І завдяки вам я знову і знову переконуюсь - як би важко нам не було, але точно не буде соромно", - підкреслив Залужний.

Умєров: ЗСУ стали символом незламності для всього світу

Міністр оборони подякував Збройним силам України за відвагу та честь у боротьбі з російським агресором.

"Ви йдете вперед, змітаючи ворога та ведете нас за собою. Ви стали символом воєнної доблесті та незламності для всього світу! На ваших плечах тримається кожен наш окоп, кожна наша еспешка, кожна наша посадка", - заявив Рустем Умєров.

Він додав, що штурмовий клич українських воїнів "Це наша посадка" вже кричать діти, коли грають в дворах.

"Ваш клич йде перед вами. Це останнє, що чує ворог, перед тим, як ви звільняєте українські землі", - наголосив Умєров.