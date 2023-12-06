Вперше за новим календарем. Традиції на День Миколая та які свята будуть у грудні

Сьогодні, 6 грудня, українці вперше відзначають День святого Миколая разом із більшістю християн світу. Завдяки календарній реформі церкви, дата свята відтепер є точнішою, а різдвяно-новорічний сезон починається раніше.

Більш детально про нову дату Миколая, заходи в цей день, а також яке ще важливе свято припадає на 6 грудня – в матеріалі РБК-Україна нижче.

Чому свято перенесли

Впродовж тривалого часу День пам'яті Миколая Чудотворця святкували в Україні 19 грудня – за юліанським церковним календарем. Проте у 2023 році Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) ухвалили історичне рішення про зміну системи літочислення.

Церковна спільнота з 1 вересня перейшла на новоюліанський календар, що враховує астрономічні неточності юліанської системи, та майже збігається з григоріанським календарем у римо-католиків (крім визначення дати Великодня).

За новим стилем, дати релігійних свят змістилися на 13 днів раніше. Таким чином, День святого Миколая в Україні святкуватимуть в один день із західними країнами – 6 грудня.

Дата свята Миколая за новим календарем – 6 грудня (скріншот Церковний календар ПЦУ)

Свято за "старим" стилем 19 грудня не забороняється. На Помісному соборі ПЦУ було вирішено дати можливість парафіям та монастирям, за бажанням, проводити служби у важливі дати за юліанським календарем певний період, щоб перехід був поступовим та не викликав суперечок.

Більшість парафій, які поки не перейшли на новоюліанський календар, належать до УПЦ (колишній московський патріархат).

Коли у світі відзначають День святого Миколая

6 грудня вшановують пам'ять святого Чудотворця Західні церкви (католицька, протестантська, лютеранська церкви, а також пресвітеріанство, англіканство та ряд інших течій). Вони послуговуються григоріанським календарем. Близько 2 млрд вірян на Землі є саме західними християнами.

Більшість Східних церков (православних) також святкують День Миколая на початку грудня за новоюліанським календарем:

Вселенський патріархат Константинополя;

Александрійський патріархат;

Антіохійський патріархат;

Румунська православна церква;

Болгарська православна церква;

Церква Кіпру;

Церква Греції;

Автокефальна православна церква Албанії;

Православна церква України;

Православна церква Чеських земель і Словаччини.

Крім того, новоюліанський календар свят використовують Болгарська греко-католицька церква, Греко-візантійська католицька церква, Румунська греко-католицька церква та Українська греко-католицька церква.

День Миколая продовжують святкувати 19 грудня за юліанським стилем у православній церкві Ізраїля, Росії (РПЦ), Молдовській православній церкві (московський патріархат), Білоруській православній церкві (московський патріархат), Сербії, Чорногорії, православній церкві Польщі, Північної Македонії, Грузії.

Фото: релігійні свята змістилися на 13 днів (Віталій Носач, РБК-Україна)

Ким був Миколай: значення свята

Святий Миколай Чудотворець – реальна людина. Це єпископ з міста Мира часів Римської імперії. Миколай народився в заможній родині. Його батьки були християнами, хоч на той час прихильників цієї релігійної течії переслідували.

Ще у молодому віці він вирішив присвятити себе церковному служінню, був обраний єпископом в Лікії. Про Миколая складено багато легенд, а церква прославляє його, як зразок глибокої, міцної, істинної віри, що допомагала в його діяннях. Він рятував людей від тюрми та смертної кари, зцілював хворих. Батьки залишили Миколаю великий спадок, який він витрачав на допомогу бідним.

Найвідоміша легенда про святого – як він допоміг збіднілому чоловіку забезпечити трьох доньок приданим. Миколай потайки приносив золото до будинку родини. Вважається, що саме звідти й з'явилася традиція дарувати дітям анонімні подарунки на свято.

Подарунки під подушку та ялинка: традиції на Миколая

На Миколая зранку діти знаходять під подушками, у шкарпетках чи взутті подарунки від святого. За традицією, він залишає їх лише слухняній малечі, а той, хто поводив себе погано, може отримати в подарунок прутик.

Чудотворець став головним персонажем різдвяних свят. Це відбулося в США в 19 столітті після виходу оповідання Клемента Кларка Мура, в якому Святий Миколай (Санта Клаус) на Різдво їздив у санях, що були запряжені оленями. Згодом Санта став надзвичайно популярним і в Європі.

Вважається, що саме на Миколая стартують зимові свята. Цього дня запалюють вогники на головних ялинках у містах. Україна теж дотримується цієї традиції.

Фото: Головна ялинка 2023 біля Софійського собору ( t.me/vitaliy_klitschko)

У 2023 році вогники на головній ялинці засяють ввечері 6 грудня. Святкове дерево встановили на Софійській площі Києва, проте через війну масових заходів та ярмарків не буде.

Дати зимових свят після реформи календаря

Попереду на нас чекають головні свята зими, і їх дати теж змістилися внаслідок переходу на новоюліанський календар:

Святвечір – 24 грудня (раніше 6 січня).

– 24 грудня (раніше 6 січня). Різдво Христове – 25 грудня (раніше 7 січня);

– 25 грудня (раніше 7 січня); Собор Пресвятої Богородиці – 26 грудня (раніше 8 січня);

– 26 грудня (раніше 8 січня); День преподобної Меланії ( Щедрий вечір, Маланки ) - 31 грудня (раніше 13 січня);

) - 31 грудня (раніше 13 січня); День пам'яті святителя Василія Великого ( Василя , коли посівають) – 1 січня (раніше 14 січня);

, коли посівають) – 1 січня (раніше 14 січня); Хрещення Господнє (Водохреща) – 6 січня (раніше 19 січня).

Дату Різдва змінили також і на державному рівні. Верховна рада ухвалила відповідні зміни до статті 73 КЗпП про святкові та неробочі дні в Україні. Так, святковий день з нагоди Різдва Христового встановлено на 25 грудня. "Старої" дати 7 січня в КЗпП тепер немає.

Зазначимо, додаткових вихідних на Різдво та Новий рік не буде, через продовження дії воєнного стану в Україні щонайменше до 15 лютого 2024.

Яке ще свято 6 грудня

Крім церковного свята Миколая, в Україні сьогодні вітають військових. День ЗСУ відзначають 6 грудня.

Саме цього дня 32 роки тому Верховна рада ухвалила "Закон про Збройні сили України", за яким фактично була створена армія сучасної незалежної країни. А свято почали відзначати з 1993 року.

До складу ЗСУ входять Сухопутні війська, Повітряні сили та Військово-морські сили. Також є окремі роди військ ЗСУ: Десантно-штурмові, Війська зв'язку та кібербезпеки, Сили спецоперацій, Сили територіальної оборони, Медичні сили, Сили підтримки й Сили логістики.

Кожен рід військ має своє професійне свято, проте 6 грудня об'єднує всіх українських військових, які наразі мужньо боронять нашу землю від російського агресора.