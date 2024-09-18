У Тверській області ЗСУ знищили великий склад з "Іскандерами" та "Точками-У", - джерела

На складі зберігалися ракети для оперативно-тактичних комплексів "Іскандер", тактичних ракетних комплексів "Точка-У", КАБи та артилерійські боєприпаси.

За словами джерела, в результаті атаки почалася потужна детонація, яка викликала паніку серед місцевих жителів.

У соцмережах люди запитували, чи це не ядерна бомба вибухнула. Наразі місце вибуху охоплене вогнем на площі близько 6 кілометрів, місцева влада оголосила евакуацію населення.

"СБУ разом із Силами оборони продовжує методично знищувати ракетний арсенал ворога, яким той атакує українські міста. Працюємо далі, аби подібна картина повторювалася на інших військових об'єктах Росії, що підтримують війну проти України", - повідомило джерело в СБУ.

Оновлено 11:07

Як повідомляє джерело в Головному управлінні розвідки України, внаслідок удару було уражено арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів. Зокрема, було знищено значні запаси північнокорейських балістичних ракет KN23, ракети до РСЗО "Град", систем ППО С-30 та балістичні ракети до системи "Іскандер".

За інформацією джерела в ГУР МОУ, арсенал був уражений дронами-камікадзе українського виробництва. Загалом в атаці було задіяно більше сотні ударних безпілотників. Відстань до цілі від державного кордону України складає близько 500 кілометрів.

Внаслідок удару на території арсеналу відбулися числені вибухи з подальшою детонацією боєкомплекту. В населеному пункті Торопець розпочалася часткова евакуація населення. Детальні результати ураження військового обʼєкту наразі зʼясовуються.

"Під нашим прицілом кожен крок окупанта, кожен ворожий арсенал, в тому числі й найновіші, які вони називаються "суперзахищеними" або "арсеналами світового рівня". Російські військові цілі будуть і далі системно знищуватися, аби вберегти українську інфраструктуру й цивільне населення", - прокоментував операцію співрозмовник в розвідці.