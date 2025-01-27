У Тверській області Росії вночі було гучно, росіяни пожалілись на атаку дронів

Очевидці стверджували про характерний звук безпілотних літальних апаратів (БпЛА), після чого спрацювала протиповітряна оборона (ППО).

Як відзначив губернатор Ігорь Руденя, внаслідок атаки постраждалих та руйнувань немає.



Зокрема росіяни стверджують про нібито спробу атакувати місцеву нафтобазу, але українські офіційні особи, чи військове командування наразі жодним чином не коментувало ситуацію.

Тим часом Міністерство оборони Росії заявляє про нібито збиття 32 дронів цієї ночі.

Удари по об'єктах в Росії

Від початку повномасштабної війни вибухи й пожежі на території Росії стають дедалі частішим явищем. Служба безпеки України (СБУ), Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони та Сили оборони регулярно атакують стратегічно важливі об'єкти країни-терориста, серед яких склади боєприпасів, нафтопереробні заводи та військові бази з метою послаблення бойових можливостей російської армії. Наприклад, 24 січня стало відомо про ураження заводу мікроелектроніки "Кремній Ел" у Брянську й нафтоперекачувальної станції "Рязань".