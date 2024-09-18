UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Тверській області РФ, після атаки дронів на склад, стався землетрус

Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 18 вересня, у Тверській області Російської Федерації (РФ), після атаки на склад з боєприпасами, стались землетруси. Магнітуда найпотужнішого склала 2,8 бала.

Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на VolcanoDiscovery.

Перший землетрус зафіксували о 03:56 за київським часом. Його магнітуда склала 2,8. Після цього, протягом декількох годин, відбулись ще 16 землетрусів з магнітудою від 0,5 до 2.8. 

Фото: карта землетрусів (volcanodiscovery.com)

Атака на Тверську область

В ніч на 18 березня у Тверській області пролунали вибухи. Пізніше стало відомо про атаку на військову частину у місті Торопець. Було завдано удару по важливому складу, де зберігалися ракети, у тому числі "Іскандер" та KN23.

Тим часом супутники NASA зафіксували теплові показники майже на всій території 107-го арсеналу головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони РФ у регіоні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україні