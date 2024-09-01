У Тверській і Московській областях РФ після атаки безпілотників горять ДРЕС

Місцева російська влада традиційно звітує про збиття дронів, нічого не повідомляючи про влучання або їх наслідки. Так, за словами губернатора Тверської області, сили ППО нібито збили п'ять БПЛА.

Тим часом мешканці області публікують фото та відео сильної пожежі на Конаківській ДРЕС. За словами очевидців, пожежа почалася після атаки безпілотників.

Також у Московській області після удару дронами горить Каширська ДРЕС.