В Тверской области под удар попала нефтеперекачивающая станция, был пожар, - СМИ

В Тверской области РФ ночью 29 января под атаку дронов попала нефтеперекачивающая станция. На объекте возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал Shot.

Отмечается, что во время ночной атаки дронов якобы была атакована нефтеперекачивающая станция "Транснефть-Балтика" в Тверской области. По сообщению росСМИ, около 1:00 по местному времени на подлете к станции в Андреапольском районе Тверской области российская ПВО якобы уничтожила шесть беспилотников. В результате атаки возник пожар на нефтеперекачивающей станции, который якобы потушили через несколько часов. Минобороны РФ утверждает, что в Тверской области за ночь якобы сбили семь дронов.



скриншот google.com/maps