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В Тверской области под удар попала нефтеперекачивающая станция, был пожар, - СМИ

Тверская область, Среда 29 января 2025 09:26
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В Тверской области под удар попала нефтеперекачивающая станция, был пожар, - СМИ Фото: в Тверской области атакована нефтеперекачивающая станция (t.me mchs_official)
Автор: Наталья Юрченко

В Тверской области РФ ночью 29 января под атаку дронов попала нефтеперекачивающая станция. На объекте возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал Shot.

Отмечается, что во время ночной атаки дронов якобы была атакована нефтеперекачивающая станция "Транснефть-Балтика" в Тверской области.

По сообщению росСМИ, около 1:00 по местному времени на подлете к станции в Андреапольском районе Тверской области российская ПВО якобы уничтожила шесть беспилотников. В результате атаки возник пожар на нефтеперекачивающей станции, который якобы потушили через несколько часов.

Минобороны РФ утверждает, что в Тверской области за ночь якобы сбили семь дронов.
В Тверской области под удар попала нефтеперекачивающая станция, был пожар, - СМИ
скриншот google.com/maps

Атака дронов на РФ

Россияне ночью 29 января заявили о налете дронов на несколько регионов РФ. Минобороны России утром доложило о якобы уничтожении 104 беспилотников, из которых почти половина "сбили" в Курской области.

Этой ночью была атакована нефтебаза "Лукойл" в населенном пункте Кстово Нижегородской области России. Источники РБК-Украина сообщили, что за операцией стояло Главное управление разведки Минобороны.

Известно, что было четыре попадания по территории нефтебазы. В результате атаки на нефтебазе возник серьезный пожар.

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