У Твері заявили про вибухи, під атакою місцевий аеродром

За словами російського чиновника, начебто над територією Твері в районі Мігалового було "збито 5 БПЛА". Такі дані представник місцевої влади озвучив о 02:47

"Жертв та руйнувань немає. Триває подальший моніторинг ситуації", - цитує Telegram-канал "Пул69" слова губернатора.

Втім, пізніше він відзвітував про нібито ліквідацію ще трьох дронів "над територією Твері (Мигалово)". Та додав, що робота ППО триває.

Тим часом росЗМІ пишуть, що мешканці Твері розповіли про вибухи в районі міста, зокрема біля військового летовища. Заявлялося, що така "бавовна" сталася на тлі дронової атаки.

Йдеться про аеродром "Мігалове", який розташований на околицях Твері біля мікрорайону Мігалово (колишнє військове містечко).

Видання "Астра" уточнило, що цей аеродром - спільного базування авіації Міноборони РФ та цивільної авіації (Мінтранспорту).

Крім того, в інтернеті оприлюднили кадри про вибухи цієї ночі біля тверського аеродрому.

А ще в мережі повідомляють, що через повітряну атаку там, ймовірно, сталася пожежа на військовій частині.