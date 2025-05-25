В Твери заявили о взрывах, под атакой местный аэродром

В районе Твери (Российская Федерация) этой ночью, 25 мая, велась работа ПВО и раздавались взрывы якобы из-за фиксации беспилотников. Под удар дронов, вероятно, попали местный аэродром и военная часть.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Тверской области Игоря Руденю и издание "Astra".
По словам российского чиновника, якобы над территорией Твери в районе Мигалово было "сбито 5 БПЛА". Такие данные представитель местных властей озвучил в 02:47
"Жертв и разрушений нет. Продолжается дальнейший мониторинг ситуации", - цитирует Telegram-канал "Пул69" слова губернатора.
Впрочем, позже он отчитался о якобы ликвидации еще трех дронов "над территорией Твери (Мигалово)". И добавил, что работа ПВО продолжается.
Между тем росСМИ пишут, что жители Твери рассказали о взрывах в районе города, в частности возле военного аэродрома. Заявлялось, что такой "хлопок" произошел на фоне дроновой атаки.
Речь идет об аэродроме "Мигалово", который расположен в окрестностях Твери возле микрорайона Мигалово (бывший военный городок).
Издание "Астра" уточнило, что этот аэродром - совместного базирования авиации Минобороны РФ и гражданской авиации (Минтранспорта).
Кроме того, в интернете обнародовали кадры о взрывах этой ночью возле тверского аэродрома.
А еще в сети сообщают, что из-за воздушной атаки там, вероятно, произошел пожар на воинской части.
Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 25 мая в Москве жаловались на атаку дронов. Кроме того, было введено ограничение работы в ряде московских аэропортов.
Также в январе сообщалось, что в Тверской области дроны атаковали местную нефтебазу.
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