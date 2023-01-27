"Твердий" та надійний. Що відомо про польські танки PT-91 для України

Скільки танків отримає Україна

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосив про плани передати не лише роту німецьких танків Leopard 2. Він також нагадав, що його країна першою з союзників підтримала Україну, надавши близько 250 танків радянського виробництва.

"Наразі ми готові відправити 60 наших модернізованих танків, з них 30 одиниць РТ-91", - зазначив польський прем'єр.

Це буде не перше постачання танків РТ-91 Twardy до Збройних сил України. Декілька одиниць надійшли ще влітку 2022 року, але точну кількість так і не було розкрито. Міністр оборони Олексій Резніков пояснював це необхідністю зберегти таємність. Він також зазначив, що противник зможе оцінити їхню ефективність, вже зіткнувшись з ними на полі бою.

У середині липня мережею розійшлося відео перекидання ешелону з танками РТ-91 у бік України. І неофіційно йшлося про те, що, швидше за все, Польща не буде як мінімум одразу передавати всі бойові машини цієї моделі, які має на озброєнні.

До 2022 року польська армія мала близько 230 одиниць РТ-91 Twardy. З урахуванням контракту на 250 американських Abrams та сотні південнокорейських K2 Black Panther, ймовірно, Варшава вирішила поступово знімати старі танки з озброєння.

Що відомо про танки РТ-91 Twardy

PT-91 Twardy ("Твердий") - це основний бойовий танк Польщі, модернізована версія радянського Т-72М, який дістався після розпаду Варшавського договору. Перші зразки були зроблені в 1993 році, серійно вироблявся з 1995 по 2002 роки.

Загалом для збройних сил Польщі було вироблено 232 таких танки. Планувалося переобладнати на цей стандарт всі Т-72, що стоять на озброєнні, тобто близько 320 одиниць. Але, найімовірніше, левова частка з цієї кількості вже передана українській армії.

Чи буде він добрий для неї? Так, як і все колишнє радянське озброєння, оскільки не треба виділяти ресурси на ремонтні частини та навчальні центри. Крім того, велика кількість запчастин на ринку дозволяє швидко відновлювати техніку.

Головна особливість - покращена броня

У танках РТ-91 використовується активна броня польської розробки ERAWA. Вона складається з майже 400 захисних блоків з покриттям 1K2KS, яке знижує видимість бойової машини в інфрачервоних та радіолокаційних діапазонах.

Динамічний захист покриває передню частину корпусу та башти, а самі блоки розташовані впритул один до одного. За заявами виробника, польська броня підвищує живучість танка на 30-70%, залежно від типу снаряда. Вибухова речовина всередині ERAWA не детонує від патронів калібру 7,62-14,5 мм та уламків артснарядів калібру до 82 мм. Крім того, броня не реагує на палаючий напалм або бензин.

Оснащення та озброєння

Головна гармата, трансмісія та ходова частина залишилися від Т-72. Але далі йдуть суттєві відмінності. Зокрема, встановлено новий двигун - 12-циліндровий турбодизель S12U, який дозволяє танку розвивати швидкість до 70 км/год. Запас ходу на одній заправці - 650 км.

Польський танк оснащений 12-ствольною 81-мм системою пуску димових гранат "Хмара" та одноствольною 80-мм системою пуску антилазерних гранат "Теллур" (уламкові протипіхотні та зі сльозогінним газом). На башті встановлена зенітна зброя моделі ЗУ-72. У механіка-водія є прилад нічного бачення Radomka, днище під його місцем посилено додатковою бронею.

Основні характеристики:

Екіпаж - 3 особи

Вага - 46 тонн

Дорожній просвіт - 470 мм

Потужність двигуна - 850 кінських сил

Озброєння - 125-мм гладкоствольна гармата 2А46; 7,62-мм кулемет ПКТ; 12,7-мм зенітний кулемет НСВТ

Боєкомплект - 42 постріли 125-мм; 2 тисячі набоїв 7,62-мм; 300 набоїв 12,7-мм

Класична 125-мм зброя може вести вогонь лише снарядами, у танку реалізований автомат зарядки, який дозволяє вести вогонь з темпом 8 пострілів за хвилину.

Зазначимо, базові танки Twardy оснащені системою керування вогнем DRAWA, яка включає ізраїльський нічний приціл навідника, словацький стабілізатор, лазерний далекомір та балістичний обчислювач. На експортні версії, які постачалися до Малайзії, встановлювалася французька система Savan-15T.