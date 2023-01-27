"Твердый" и надежный. Что известно о польских танках PT-91 для Украины

Сколько танков получит Украина

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о планах передать не только роту немецких танков Leopard 2. Он также напомнил, что его страна первой из союзников поддержала Украину, предоставив порядка 250 танков советского производства.

"Сейчас мы готовы отправить 60 наших модернизированных танков, из них 30 единиц РТ-91", - отметил польский премьер.

Это будет не первая поставка танков РТ-91 Twardy в Вооруженные силы Украины. Несколько единиц поступили еще летом 2022 года, но точное количество так и не было раскрыто. Министр обороны Алексей Резников объяснял это необходимостью сохранить секретность. Он также отметил, что противник сможет оценить их эффективность, уже столкнувшись с ними на поле боя.

В середине июля по сети разошлось видео переброски эшелона с танками РТ-91 в сторону Украины. И неофициально говорилось о том, что, скорее всего, Польша не будет как минимум сразу передавать все боевые машины этой модели, которые есть у нее на вооружении.

До 2022 года польская армия имела порядка 230 единиц РТ-91 Twardy. С учетом контракта на 250 американских Abrams и сотни южнокорейских K2 Black Panther, вероятно, Варшава решила постепенно снимать старые танки с вооружения.

Что известно о танках РТ-91 Twardy

PT-91 Twardy ("Твердый") - это основной боевой танк Польши, модернизированная версия советского Т-72М, который достался после распада Варшавского договора. Первые прототипы были сделаны в 1993 году, серийно производился с 1995 по 2002 годы.

Всего для вооруженных сил Польши было произведено 232 таких танка. Планировалось переоборудовать на этот стандарт все стоящие на вооружении Т-72, то есть около 320 единиц. Но, скорее всего, львиная доля из этого количества уже передана украинской армии.

Будет ли он хорош для нее? Да, так же как и все бывшее советское вооружение, поскольку не нужно выделять ресурсы на ремонтные части и учебные центры. Кроме того, большое количество запчастей на рынке дает возможность быстро восстанавливать технику.

Главная особенность - улучшенная броня

В танках РТ-91 применяется активная броня польской разработки ERAWA. Она состоит из почти 400 защитных блоков с покрытием 1K2KS, которое снижает видимость боевой машины в инфракрасных и радиолокационных диапазонах.

Динамическая защита покрывает переднюю часть корпуса и башни, а сами блоки расположены вплотную друг к другу. По заявлениям производителя, польская броня повышает живучесть танка на 30-70% в зависимости от типа снаряда. Взрывчатое вещество внутри ERAWA не детонирует от патронов калибра 7,62-14,5 мм и обломков артснарядов калибра до 82 мм. Кроме того, броня не реагирует на горящий напалм или бензин.

Оснащение и вооружение

Главное орудие, трансмиссия и ходовая часть остались от Т-72. Но далее идут существенные отличия. В частности, установлен новый двигатель - 12-цилиндровый турбодизель S12U, который позволяет танку развивать скорость до 70 км/ч. Запас хода на одной заправке - 650 км.

Польский танк оснащен 12-ствольной 81-мм системой пуска дымовых гранат "Облако" и одноствольной 80-мм системой пуска антилазерных гранат "Теллур" (осколочные противопехотные и со слезоточивым газом). На башне установлено зенитное орудие модели ЗУ-72. У механика-водителя есть прибор ночного видения Radomka, днище под его местом усилено дополнительной броней.

Основные характеристики:

Экипаж - 3 человека

Вес - 46 тонн

Дорожный просвет - 470 мм

Мощность двигателя - 850 лошадиных сил

Вооружение - 125-мм гладкоствольная пушка 2А46; 7,62-мм пулемет ПКТ; 12,7-мм зенитный пулемет НСВТ

Боекомплект - 42 выстрела 125-мм; 2 тысячи патронов 7,62-мм; 300 патронов 12,7-мм

Классическое 125-мм орудие может вести огонь только снарядами, в танке реализован автомат зарядки, который позволяет вести огонь с темпом 8 выстрелов в минуту.

Отметим, базовые танки Twardy оснащены системой управления огнем DRAWA, которая включает израильский ночной прицел наводчика, словацкий стабилизатор, лазерный дальномер и баллистический вычислитель. На экспортные версии, которые поставлялись в Малайзию, устанавливалась французская система Savan-15T.